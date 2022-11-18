Выпуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

На групповое свидание в 4 выпуске от 18.11.2022 проекта Холостяк 12 сезон отправились Оля, Вика и Юля «Медуза». Групповая встреча редко приходится девушкам по душе, а тем более когда нужно делить свое свидание с заклятой соперницей. Вика и Оля откровенно враждуют, так выдержат ли они присутствие друг друга так долго? Смотрите в реалити Холостяк 2022.

Девушки в доме сыграли в «Слабо не слабо», и победительницей стала Марина – девушка выиграла романтический уик-энд в замке с холостяком. Ужин при свечах быстро перерос в страстные объятия в спальне. Смогут ли герои реалити сказать себе «стоп», пока все не стало слишком по-взрослому? Узнаете в проекте Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 4 выпуск 3 часть от 18.11.2022