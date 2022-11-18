Випуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

На групове побачення у 4 випуску від 18.11.2022 проєкту Холостяк 12 сезон вирушили Оля, Віка та Юля «Медуза». Групова зустріч рідко приходиться дівчатам до душі, а тим більше, коли доводиться ділити своє побачення з заклятою суперницею. Віка та Оля відверто ворогують, тож чи витримають вони присутність одна одної так довго? Дивіться у реаліті Холостяк 2022.

Дівчата у будинку зіграли у «Слабо не слабо» і переможницею стала Марина – дівчина виграла романтичний вікенд у замку з холостяком. Вечеря при свічках швидко переросла у пристрасні обійми у спальні. Чи зможуть герої реаліті сказати собі «стоп», поки все не стало занадто по-дорослому? Дізнаєтеся у проєкті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 4 випуск 3 частина від 18.11.2022