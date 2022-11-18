Випуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Тиждень пристрасті, інтриг та зізнань у романтичному проєкті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 починається просто зараз на сайті СТБ.

Групове побачення Алекса з Олею, Вікою та Юлею «Медузою» завершиться тим, що одна з дівчат залишить реаліті. А індивідуальне побачення з Мариною у середньовічному замку ще більше розпалить вогонь між нею та Алексом у реаліті Холостяк 2022.

Катя та Юля також нарешті зможуть провести час тет-а-тет з Алексом Топольським. Дівчата запросять холостяка до своїх домівок, де ще більше розкриються перед ним. Хто з учасниць викличе справжню симпатію? Дізнаєтеся просто зараз у проєкті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022