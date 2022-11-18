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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 1 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 4 випуск від 18 листопада 2022 частина 1 - побачення з Олександрою, Катею та Юлею. Холостяк 12 ефір від 18.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 2 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 3 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 1 від 11.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 2 від 11.11.2022

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Випуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Ви дивитесь реаліті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022, в якому на своє перше індивідуальне побачення вирушає Олександра. Минулої церемонії троянд Алекс попередив дівчину – на зустрічі вона не може казати «ні». Тож Олександрі доведеться погодитися на все, що запропонує їй зробити холостяк.

У 4 випуску від 18.11.2022 на побачення вирушать і Катя з Юлею. Дівчатам доведеться запросити Алекса до себе додому, адже холостяк хоче, щоб учасниці разом з ним позбулися речей, які тягнуть їх у минуле. Що нового про Катю та Юлю дізнається Алекс на четвертому тижні? Дивіться на сайті СТБ у шоу Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022

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