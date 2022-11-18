Випуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Ви дивитесь реаліті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022, в якому на своє перше індивідуальне побачення вирушає Олександра. Минулої церемонії троянд Алекс попередив дівчину – на зустрічі вона не може казати «ні». Тож Олександрі доведеться погодитися на все, що запропонує їй зробити холостяк.

У 4 випуску від 18.11.2022 на побачення вирушать і Катя з Юлею. Дівчатам доведеться запросити Алекса до себе додому, адже холостяк хоче, щоб учасниці разом з ним позбулися речей, які тягнуть їх у минуле. Що нового про Катю та Юлю дізнається Алекс на четвертому тижні? Дивіться на сайті СТБ у шоу Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 4 випуск 2 частина від 18.11.2022