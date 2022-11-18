Video: Холостяк (2022) 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022 часть 1 смотреть онлайн
Вы смотрите реалити Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022, в котором на свое первое индивидуальное свидание отправляется Александра. На прошлой церемонии роз Алекс предупредил девушку – на встрече она не может говорить «нет». Так что Александре придется согласиться на все, что предложит ей сделать холостяк.
В 4 выпуске от 18.11.2022 на свидание отправятся и Катя с Юлей. Девушкам придется пригласить Алекса к себе домой, ведь холостяк хочет, чтобы участницы вместе с ним избавились от вещей, которые тянут их в прошлое. Что нового о Кате и Юле узнает Алекс на четвертой неделе? Смотрите на сайте СТБ в шоу Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022.
Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022
Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 4 выпуск 2 часть от 18.11.2022