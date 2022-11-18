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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022 часть 1 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 4 выпуск от 18 ноября 2022 часть 1 - cвидание с Александрой, Катей и Юлей. Холостяк 12 эфир от 18.11.2022
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Выпуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Вы смотрите реалити Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022, в котором на свое первое индивидуальное свидание отправляется Александра. На прошлой церемонии роз Алекс предупредил девушку – на встрече она не может говорить «нет». Так что Александре придется согласиться на все, что предложит ей сделать холостяк.

В 4 выпуске от 18.11.2022 на свидание отправятся и Катя с Юлей. Девушкам придется пригласить Алекса к себе домой, ведь холостяк хочет, чтобы участницы вместе с ним избавились от вещей, которые тянут их в прошлое. Что нового о Кате и Юле узнает Алекс на четвертой неделе? Смотрите на сайте СТБ в шоу Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022

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