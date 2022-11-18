Выпуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Вы смотрите реалити Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022, в котором на свое первое индивидуальное свидание отправляется Александра. На прошлой церемонии роз Алекс предупредил девушку – на встрече она не может говорить «нет». Так что Александре придется согласиться на все, что предложит ей сделать холостяк.

В 4 выпуске от 18.11.2022 на свидание отправятся и Катя с Юлей. Девушкам придется пригласить Алекса к себе домой, ведь холостяк хочет, чтобы участницы вместе с ним избавились от вещей, которые тянут их в прошлое. Что нового о Кате и Юле узнает Алекс на четвертой неделе? Смотрите на сайте СТБ в шоу Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 4 выпуск 2 часть от 18.11.2022