Випуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Церемонія троянд з несподіваним фіналом відбудеться просто зараз у романтичному реаліті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022. Хто залишить проєкт цього тижня? Дізнаєтеся на сайті СТБ! Алекс Топольський шокований тим, як дівчата впоралися з грою «Слабо не слабо». Йому здалося, що учасниці не намагалися допомогти одна одній вийти з зону комфорту, а скоріше принижували суперниць. Особливо його обурило завдання, яке отримала від Аміни Юля «Медуза». Чи поплатиться Аміна за свою жорстокість місцем у реаліті?

У 4 випуску проєкту Холостяк 2022 Аліна вмовила дівчат прийти на церемонію ненафарбованими й вбратися не у сукні, а у джинси та сорочки. Як Алекс Топольський відреагує на учасниць без мейк-апу? Дивіться просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 4 випуск 3 частина від 18.11.2022