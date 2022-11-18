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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 3 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 4 випуск від 18 листопада 2022 частина 3 - церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 18.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 1 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 2 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 1 від 11.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 2 від 11.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 3 від 11.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 1 від 04.11.2022
Холостяк Сезон 12 Випуск 4 Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 3 від 18.11.2022
Випуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Церемонія троянд з несподіваним фіналом відбудеться просто зараз у романтичному реаліті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022. Хто залишить проєкт цього тижня? Дізнаєтеся на сайті СТБ! Алекс Топольський шокований тим, як дівчата впоралися з грою «Слабо не слабо». Йому здалося, що учасниці не намагалися допомогти одна одній вийти з зону комфорту, а скоріше принижували суперниць. Особливо його обурило завдання, яке отримала від Аміни Юля «Медуза». Чи поплатиться Аміна за свою жорстокість місцем у реаліті?

У 4 випуску проєкту Холостяк 2022 Аліна вмовила дівчат прийти на церемонію ненафарбованими й вбратися не у сукні, а у джинси та сорочки. Як Алекс Топольський відреагує на учасниць без мейк-апу? Дивіться просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 4 випуск 3 частина від 18.11.2022

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