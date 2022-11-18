Выпуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Церемония роз с неожиданным финалом состоится прямо сейчас в романтическом реалити Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022. Кто оставит проект на этой неделе? Узнаете на сайте СТБ! Алекс Топольский в шоке от того, как девушки справились с игрой «Слабо не слабо». Ему показалось, что участницы не пытались помочь друг другу выйти из зоны комфорта, а скорее унижали соперниц. Особенно его возмутило задание, полученное от Амины Юлей «Медузой». Поплатится ли Амина за свою жестокость местом в реалити?

В 4 выпуске проекта Холостяк 2022 Алина уговорила девушек прийти на церемонию ненакрашенными и одеться не в платья, а в джинсы и рубашки. Как Алекс Топольский отреагирует на участниц без мейкапа? Смотрите прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022