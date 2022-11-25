Выпуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Вы смотрите реалити Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022, в котором начинаются романтические приключения в и жарком Дубае. Первым свиданием недели станет встреча Виктории и Алекса. Парочка вместе встретит на пляже закат и подтвердит свою симпатию друг к другу страстным поцелуем в проекте Холостяк 2022.

Рокси и Лиза отправятся на парное свидание, на котором Алексу наконец-то удастся поближе пообщаться с каждой из девушек. К какой участнице симпатия только усилится, а к какой исчезнет навсегда? Смотрите прямо сейчас в проекте Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 5 выпуск 2 часть от 25.11.2022