Выпуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Смотрите продолжение группового свидания Алекса с Катей, Александрой и Юлей в проекте Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022. Кто из этих участниц покинет шоу? Узнаете на сайте СТБ прямо сейчас!

Григорий Решетник предложил девушкам сыграть в дебаты. Участницы должны аргументированно спорить друг с другом по поводу следующих тем: секс на первом свидании; мужчина в декрете; пластические операции; общий семейный бюджет и других. Однако во время прений девушки перешли на личности и вынесли споры на публику. Как на это отреагирует Алекс? Смотрите прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 5 выпуск 3 часть от 25.11.2022