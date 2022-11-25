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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 2 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 5 выпуск от 25 ноября 2022 часть 2 - Продолжение группового свидания с Катей, Александрой и Юлей; дебаты участниц. Холостяк 12 эфир от 25.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 2 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 5 часть 1 от 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 2 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 5 часть 3 от 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 2 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 4 часть 1 от 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 2 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 4 часть 2 от 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 2 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 4 часть 3 от 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 2 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 3 часть 1 от 11.11.2022
Холостяк Сезон 12 Выпуск 5 Холостяк 12 сезон выпуск 5 часть 2 от 25.11.2022
Выпуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Смотрите продолжение группового свидания Алекса с Катей, Александрой и Юлей в проекте Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022. Кто из этих участниц покинет шоу? Узнаете на сайте СТБ прямо сейчас!

Григорий Решетник предложил девушкам сыграть в дебаты. Участницы должны аргументированно спорить друг с другом по поводу следующих тем: секс на первом свидании; мужчина в декрете; пластические операции; общий семейный бюджет и других. Однако во время прений девушки перешли на личности и вынесли споры на публику. Как на это отреагирует Алекс? Смотрите прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 5 выпуск 3 часть от 25.11.2022

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