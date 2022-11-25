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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 2 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 5 випуск від 25 листопада 2022 частина 2 - Продовження групового побачення з Катею, Олександрою та Юлею; дебати учасниць. Холостяк 12 ефір від 25.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 2 дивитись онлайн
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 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 2 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 3 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 2 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 1 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 2 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 2 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 2 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 3 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 1 від 11.11.2022
Холостяк Сезон 12 Випуск 5 Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 2 від 25.11.2022
Випуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Дивіться продовження групового побачення Алекса з Катею, Олександрою та Юлею у проєкті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022. Хто з цих учасниць залишить шоу? Дізнаєтеся на сайті СТБ просто зараз!

Григорій Решетник запропонував дівчатам зіграти у дебати. Учасниці мають аргументовано сперечатися одна з одною з приводу наступних тем: секс на першому побаченні; чоловік у декреті; пластичні операції; спільний сімейний бюджет тощо. Проте під час дебатів дівчата перейшли на особистості і винесли суперечки на публіку. Як на це відреагує Алекс? Дивіться просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск 3 частина від 25.11.2022

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