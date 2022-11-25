Випуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Дивіться продовження групового побачення Алекса з Катею, Олександрою та Юлею у проєкті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022. Хто з цих учасниць залишить шоу? Дізнаєтеся на сайті СТБ просто зараз!

Григорій Решетник запропонував дівчатам зіграти у дебати. Учасниці мають аргументовано сперечатися одна з одною з приводу наступних тем: секс на першому побаченні; чоловік у декреті; пластичні операції; спільний сімейний бюджет тощо. Проте під час дебатів дівчата перейшли на особистості і винесли суперечки на публіку. Як на це відреагує Алекс? Дивіться просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск 3 частина від 25.11.2022