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З поверненням у найромантичніше реаліті країни Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 на сайті СТБ. Цього тижня на вас чекає ще більше пристрасних побачень, адже локацією для них стане сонячний Дубай.

Вікторія нарешті дочекалася зустрічі тет-а-тет з Алексом. Разом вони вирушили плавати на заході сонця, і побачити цю пристрасну зустріч ви зможете просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск.

Юля стала господинею будинку і перше ж її правило стало для дівчат справжнім шоком. Протягом тижня атмосфера серед учасниць накалилася настільки, що Алексу довелося втрутитись у ці розбірки. Хто отримав догану від головного героя просто на церемонії троянд? Дивіться у 5 випуск від 25.11.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022

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