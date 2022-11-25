Випуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

З поверненням у найромантичніше реаліті країни Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 на сайті СТБ. Цього тижня на вас чекає ще більше пристрасних побачень, адже локацією для них стане сонячний Дубай.

Вікторія нарешті дочекалася зустрічі тет-а-тет з Алексом. Разом вони вирушили плавати на заході сонця, і побачити цю пристрасну зустріч ви зможете просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск.

Юля стала господинею будинку і перше ж її правило стало для дівчат справжнім шоком. Протягом тижня атмосфера серед учасниць накалилася настільки, що Алексу довелося втрутитись у ці розбірки. Хто отримав догану від головного героя просто на церемонії троянд? Дивіться у 5 випуск від 25.11.2022 на сайті СТБ.

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