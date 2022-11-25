Випуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Перша церемонія троянд у Дубаї відбудеться просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022.

Цього разу церемонія матиме незвичний формат. Алекс Топольський спілкуватиметься з дівчатами тет-а-тет, перш ніж вручити або не вручити троянду. Це дасть можливість обговорити особисті теми, висловити претензії та невдоволення без зайвих очей.

Проте відбудеться і очна ставка. Учасниці Аліна та Саша Мудра, які ворогують та відверто сваряться у всіх на очах, нарешті пояснять Алексу природу свого конфлікту. Та чи вдасться головному героєві помирити конкуренток? Дізнаєтеся просто зараз у романтичному реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022