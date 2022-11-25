Выпуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Первая церемония роз в Дубае состоится прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022.

В этот раз церемония будет иметь необычный формат. Алекс Топольский будет общаться с девушками тет-а-тет, прежде чем вручить или не вручить розу. Это позволит обсудить личные темы, высказать претензии и недовольство без лишних глаз.

Однако состоится и очная ставка. Участницы Алина и Саша Мудрая, которые враждуют и откровенно ссорятся у всех на глазах, наконец-то объяснят Алексу природу своего конфликта. Удастся ли главному герою помирить конкуренток? Узнаете прямо сейчас в романтическом реалити Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022