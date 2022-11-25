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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 3 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 5 выпуск от 25 ноября 2022 часть 3 - Церемония роз. Холостяк 12 эфир от 25.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 5 часть 1 от 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 5 часть 2 от 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 4 часть 1 от 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 4 часть 2 от 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 4 часть 3 от 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 3 часть 1 от 11.11.2022
Холостяк Сезон 12 Выпуск 5 Холостяк 12 сезон выпуск 5 часть 3 от 25.11.2022
Выпуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Первая церемония роз в Дубае состоится прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022.

В этот раз церемония будет иметь необычный формат. Алекс Топольский будет общаться с девушками тет-а-тет, прежде чем вручить или не вручить розу. Это позволит обсудить личные темы, высказать претензии и недовольство без лишних глаз.

Однако состоится и очная ставка. Участницы Алина и Саша Мудрая, которые враждуют и откровенно ссорятся у всех на глазах, наконец-то объяснят Алексу природу своего конфликта. Удастся ли главному герою помирить конкуренток? Узнаете прямо сейчас в романтическом реалити Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022

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