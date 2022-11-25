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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 1 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 5 випуск від 25 листопада 2022 частина 1 - Побачення з Вікою; парне побачення з Роксоланою та Лізою; групове побачення з Катею, Олександрою та Юлею. Холостяк 12 ефір від 25.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 2 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 3 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 1 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 2 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 3 від 18.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 1 від 11.11.2022
Холостяк Сезон 12 Випуск 5 Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 1 від 25.11.2022
Випуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Ви дивитесь реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022, в якому починаються романтичні пригоди на спекотному Дубаї. Першим побаченням тижня стане зустріч Вікторії та Алекса. Парочка разом зустріне на пляжі захід сонця та підтвердить свою симпатію одне до одного пристрасним поцілунком у проєкті Холостяк 2022.

Роксі та Ліза вирушать на парне побачення, на якому Алексу нарешті вдасться ближче поспілкуватись з кожною з дівчат. До якої учасниці симпатія лише підсилиться, а до якої зникне назавжди? Дивіться просто зараз у проєкті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск 2 частина від 25.11.2022

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