Випуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

Ви дивитесь реаліті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022, в якому починаються романтичні пригоди на спекотному Дубаї. Першим побаченням тижня стане зустріч Вікторії та Алекса. Парочка разом зустріне на пляжі захід сонця та підтвердить свою симпатію одне до одного пристрасним поцілунком у проєкті Холостяк 2022.

Роксі та Ліза вирушать на парне побачення, на якому Алексу нарешті вдасться ближче поспілкуватись з кожною з дівчат. До якої учасниці симпатія лише підсилиться, а до якої зникне назавжди? Дивіться просто зараз у проєкті Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск від 25.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 5 випуск 2 частина від 25.11.2022