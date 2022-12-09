Випуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022, в якому продовжується групове побачення Алекса Топольського з Вікою, Сашею Мудрою та Лізою.

Віка і Саша ворогують від самого початку реаліті, і деякі їхні конфлікти відбувалися просто на очах в Алекса. Чи зможуть дівчата не сперечатися на цьому побаченні у Дубаї? Дивіться у шоу Холостяк 12 сезон.

На індивідуальне побачення вирушить Марина, яка розкриється перед холостяком з несподіваної сторони. Та нарешті вперше за сім тижнів на індивідуальну зустріч піде Катя, і як відбудеться це побачення, ви побачите у 7 випуску від 09.12.2022 проєкту Холостяк 12 сезон на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 7 випуск 3 частина від 09.12.2022