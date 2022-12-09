Выпуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022, в котором продолжается групповое свидание Алекса Топольского с Викой, Сашей Мудрой и Лизой.

Вика и Саша враждуют с самого начала реалити, и некоторые их конфликты происходили прямо на глазах у Алекса. Смогут ли девушки не спорить на этом свидании в Дубае? Смотрите в шоу Холостяк 12 сезон.

На индивидуальное свидание отправится Марина, которая откроется перед холостяком с неожиданной стороны. И, наконец, впервые за семь недель на индивидуальную встречу пойдет Катя, и как состоится это свидание, вы увидите в 7 выпуске от 09.12.2022 проекта Холостяк 12 сезон на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 7 выпуск 3 часть от 09.12.2022