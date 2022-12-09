Выпуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Чрезвычайно сложная церемония роз ждет всех участниц в реалити Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022. Какая девушка уедет домой совершенно неожиданно для ее конкуренток? Смотрите прямо сейчас.

Участницы в шоке! Оказывается, Лиза в своем видеообращении к Алексу Топольскому попросила отпустить ее. Почему Лиза захотела покинуть реалити? И как поступит Алекс? Узнаете в шоу Холостяк 12 сезон.

Несмотря на то, что Саша Мудрая очень нравится холостяку, он видит, что характер у девушки далеко не сахар. Сашу ждет очередной тяжелый разговор с Алексом в финале церемонии роз. Поедет ли Саша домой? Ответ ищите в проекте Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022.

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