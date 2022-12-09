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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022 частина 3 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 7 випуск від 09 грудня 2022 частина 3 - церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 09.12.2022
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Холостяк 12 сезон випуск 6 частина 3 від 02.12.2022

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Випуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Надзвичайно складна церемонія троянд чекає на всіх учасниць в реаліті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022. Яка дівчина поїде додому абсолютно несподівано для її конкуренток? Дивіться просто зараз.

Учасниці шоковані! Виявляється Ліза у своєму відеозверненні до Алекса Топольського попросила відпустити її. Чому Ліза захотіла поїхати з реаліті? І як вчинить Алекс? Дізнаєтеся у шоу Холостяк 12 сезон.

Попри те, що Саша Мудра дуже подобається холостяку, він бачить, що характер дівчини далеко не цукор. На Сашу чекає чергова важка розмова з Алексом у фіналі церемонії троянд. Чи поїде Саша додому? Відповідь шукайте у проєкту Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022

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