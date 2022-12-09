Випуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Ви дивитеся романтичне реаліті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022, в якому Алекс Топольський вирішить поговорити з деякими дівчатами тет-а-тет про те, що відбулося минулої церемонії троянд.

Холостяк запитає Катю про її комплекси, на яких наголосоли дівчата у своїх анонімних аудіоповідомленнях; спитає Марину про її постійне бажання спокушати чоловіків; дізнається в Аліни, чи справді вона має проблеми з любов’ю до себе.

Але найскладніша розмова чекає на Сашу Мудру, про яку кожна учасниця реаліті сказала щось негативне. Результати розмови Алекса та Саші дивіться у проєкті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 7 випуск 2 частина від 09.12.2022