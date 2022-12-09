Выпуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Вы смотрите романтическое реалити Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022, в котором Алекс Топольский решит поговорить с некоторыми девушками тет-а-тет о прошлой церемонии роз.

Холостяк спросит Катю о ее комплексах, которые отметили девушки в своих анонимных аудиосообщениях; спросит Марину о ее постоянном желании соблазнять мужчин; узнает у Алины, действительно ли у нее проблемы с любовью к себе.

Но самый сложный разговор ждет Сашу Мудрую, о которой каждая участница реалити сказала что-то негативное. Результаты разговора Алекса и Саши смотрите в проекте Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 7 выпуск 2 часть от 09.12.2022