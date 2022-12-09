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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022 часть 1 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 7 выпуск от 09 декабря 2022 часть 1 - тет-а-тет с Катей, Алиной, Сашей Мудрой и Мариной; групповое свидание с Викой, Сашей Мудрой и Лизой. Холостяк 12 эфир от 09.12.2022
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Выпуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Вы смотрите романтическое реалити Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022, в котором Алекс Топольский решит поговорить с некоторыми девушками тет-а-тет о прошлой церемонии роз.

Холостяк спросит Катю о ее комплексах, которые отметили девушки в своих анонимных аудиосообщениях; спросит Марину о ее постоянном желании соблазнять мужчин; узнает у Алины, действительно ли у нее проблемы с любовью к себе.

Но самый сложный разговор ждет Сашу Мудрую, о которой каждая участница реалити сказала что-то негативное. Результаты разговора Алекса и Саши смотрите в проекте Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022

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