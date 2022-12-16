Выпуск 8 | 16.12.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн романтическое реалити Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022, в котором на индивидуальное свидание отправляется самая закрытая участница проекта Алина. На прошлой церемонии роз девушка призналась Алексу, что именно ей мешает сблизиться с ним. Так что холостяк будет пытаться исправить эту ситуацию в 8 выпуске от 16.12.2022.

Катя и Вика отправятся на групповое свидание, где вместе с Алексом они будут кататься на сноубордах. Выйдет ли у тихой Кати проявить себя на свидании, на котором присутствует яркая лидер Виктория? Это вы узнаете прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022

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