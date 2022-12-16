Выпуск 8 | 16.12.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн романтичне реаліті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022, в якому на індивідуальне побачення вирушає найзакритіша учасниця проєкту Аліна. На минулій церемонії троянд дівчина зізналася Алексу, що саме їй заважає зблизитися з ним. Тож холостяк намагатиметься виправити цю ситуацію у 8 випуску від 16.12.2022.

Катя та Віка вирушать на групове побачення, на якому разом з Алексом вони кататимуться на сноубордах. Чи вийде у тихої Каті проявити себе на побаченні, на якому присутня яскрава лідерка Вікторія? Це ви дізнаєтеся просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 8 випуск 2 частина від 16.12.2022