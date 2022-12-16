Выпуск 8 | 16.12.2022 | Сезон 12

Церемонія троянд у засніжених Карпатах починається просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 на сайті СТБ. Дівчат залишається все менше і менше, а отже робити вибір стає ще складніше. З кожною учасницею реаліті у Алекса вже склалася своя історія, проте одна з них завершиться просто зараз у 8 випуску проєкту Холостяк 12 сезон.

Під час церемонії троянд Алекс запросить Юлю «Медузу» на тет-а-тет, який проходитиме за скляними дверима. І дівчата бачитимуть абсолютно все, що відбуватиметься між Алексом та Юлею! Що шокує учасниць найбільше? Чи зможуть вони впоратися з ревнощами? Дізнаєтеся просто зараз в проєкті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022