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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 частина 3 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 8 випуск від 16 грудня 2022 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 16.12.2022
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Церемонія троянд у засніжених Карпатах починається просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 на сайті СТБ. Дівчат залишається все менше і менше, а отже робити вибір стає ще складніше. З кожною учасницею реаліті у Алекса вже склалася своя історія, проте одна з них завершиться просто зараз у 8 випуску проєкту Холостяк 12 сезон.

Під час церемонії троянд Алекс запросить Юлю «Медузу» на тет-а-тет, який проходитиме за скляними дверима. І дівчата бачитимуть абсолютно все, що відбуватиметься між Алексом та Юлею! Що шокує учасниць найбільше? Чи зможуть вони впоратися з ревнощами? Дізнаєтеся просто зараз в проєкті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022

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