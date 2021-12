Найромантичніші побачення 2 сезону «Холостячки»

Проєкт «Холостячка»-2 був сповнений романтикою і екстримом. Чоловіки дивували Злату Огнєвіч своєю винахідливістю, талантами і сміливістю. У нашому матеріалі пропонуємо вам згадати, якими були найромантичніші побачення 2 сезону проєкту «Холостячка».

У 2 сезоні «Холостячки» на Злату Огнєвіч чекали неймовірні побачення. Чоловіки дарували їй незабутні емоції, драйв і романтику, присвячували пісні, вірші і навіть мультфільми. А один з учасників подарував дівчині середньовічну казку наяву. Ідеться про побачення Злати з Дмитром у 8 випуску «Холостячки»-2. Тоді чоловік проявив себе, як справжній лицар, і дав можливість героїні відчути себе принцесою.

Також на дівчину чекала незабутня фотосесія в басейні з троянд на побаченні з Романом Васильєвим. Тоді Злата зізналася, що для неї ніхто такого раніше не робив.

Які ще побачення стали фаворитами глядачів?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

