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Найромантичніші побачення 2 сезону «Холостячки»

16.12.2021

Проєкт «Холостячка»-2 був сповнений романтикою і екстримом. Чоловіки дивували Злату Огнєвіч своєю винахідливістю, талантами і сміливістю. У нашому матеріалі пропонуємо вам згадати, якими були найромантичніші побачення 2 сезону проєкту «Холостячка».

злата огневич

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У 2 сезоні «Холостячки» на Злату Огнєвіч чекали неймовірні побачення. Чоловіки дарували їй незабутні емоції, драйв і романтику, присвячували пісні, вірші і навіть мультфільми. А один з учасників подарував дівчині середньовічну казку наяву. Ідеться про побачення Злати з Дмитром у 8 випуску «Холостячки»-2. Тоді чоловік проявив себе, як справжній лицар, і дав можливість героїні відчути себе принцесою.

холостячка

Також на дівчину чекала незабутня фотосесія в басейні з троянд на побаченні з Романом Васильєвим. Тоді Злата зізналася, що для неї ніхто такого раніше не робив.

холостячка

Які ще побачення стали фаворитами глядачів?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Video: Найромантичніші побачення 2 сезону «Холостячки»

Якими були найромантичніші побачення 2 сезону проєкту Холостячка? Як чоловіки дивували Злату Огнєвіч, дивіться в матеріалі

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