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Українські зірки підтримали Злату Огнєвіч у її виборі

15.12.2021

Після фіналу проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч отримала на свою адресу як критику, так і величезну підтримку. На бік героїні стали багато зірок українського шоу-бізнесу. Хто підтримав Злату? Дізнайтеся в матеріалі.

холостячка

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У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч отримала величезну підтримку, як з боку експертів, так і з боку українських зірок. На бік героїні стали Наталка Денисенко, Камалія, Тоня Матвієнко, Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим, Вікторія Смеюха, Євген Хмара та екс-Холостяк Дмитро Черкасов з дружиною Олександрою.

Усі вони порадили дівчині чинити так, як вона вважає за потрібне, і не слухати нікого, крім власного серця. Багато хто також побажав Златі швидше знайти того самого чоловіка.

Які ще слова підтримки отримала Злата Огнєвіч — дивіться в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Video: Українські зірки підтримали Злату Огнєвіч у її виборі

Після фіналу 2 сезону Холостячка Злата Огнєвіч отримала підтримку від зірок українського шоу-бізнесу.

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