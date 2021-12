Після фіналу проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч отримала на свою адресу як критику, так і величезну підтримку. На бік героїні стали багато зірок українського шоу-бізнесу. Хто підтримав Злату? Дізнайтеся в матеріалі.

У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч отримала величезну підтримку, як з боку експертів, так і з боку українських зірок. На бік героїні стали Наталка Денисенко, Камалія, Тоня Матвієнко, Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим, Вікторія Смеюха, Євген Хмара та екс-Холостяк Дмитро Черкасов з дружиною Олександрою.

Усі вони порадили дівчині чинити так, як вона вважає за потрібне, і не слухати нікого, крім власного серця. Багато хто також побажав Златі швидше знайти того самого чоловіка.

Які ще слова підтримки отримала Злата Огнєвіч — дивіться в ексклюзивному матеріалі СТБ.

