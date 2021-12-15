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Украинские звезды поддержали Злату Огневич в ее выборе

15.12.2021

После финала проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич получила в свой адрес как критику, так и огромную поддержку. На сторону героини встали многие звезды украинского шоу-бизнеса. Кто поддержал Злату? Узнайте в материале.

холостячка

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В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Злата Огневич получила огромную поддержку, как со стороны экспертов, так и со стороны украинских звезд. На сторону героини встали Наталка Денисенко, Камалия, Тоня Матвиенко, Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым, Виктория Смеюха, Евгений Хмара и экс-Холостяк Дмитрий Черкасов с супругой Александрой.

Все они посоветовали девушке поступать так, как она считает нужным, и не слушать никого, кроме собственного сердца. Многие также пожелали Злате скорее найти того самого мужчину.

Какие еще слова поддержки получила Злата Огневич — смотрите в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Украинские звезды поддержали Злату Огневич в ее выборе

После финала 2 сезона Холостячка Злата Огневич получила поддержку от звезд украинского шоу-бизнеса.

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