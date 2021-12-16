Самые романтические свидания 2 сезона «Холостячки»
Проект «Холостячка»-2 был наполнен романтикой и экстримом. Мужчины удивляли Злату Огневич своей предприимчивостью, талантами и смелостью. В нашем материале предлагаем вам вспомнить, какими были самые романтические свидания 2 сезона проекта «Холостячка».
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Во 2 сезоне «Холостячки» Злату Огневич ждали невероятные свидания. Мужчины дарили ей незабываемые эмоции, драйв и романтику, посвящали песни, стихи и даже мультфильмы. А один из участников подарил девушке средневековую сказку наяву. Речь идет о свидании Златы с Дмитрием в 8 выпуске «Холостячки»-2. Тогда мужчина проявил себя, как настоящий рыцарь, и дал возможность героине ощутить себя принцессой.
Также девушку ждала незабываемая фотосессия в бассейне из роз на свидании с Романом Васильевым. Тогда Злата призналась, что для нее никто такого прежде не делал.
Какие еще свидания стали фаворитами зрителей?
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Video: Самые романтические свидания 2 сезона «Холостячки»
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