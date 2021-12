У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» стало відомо, як склалося життя фіналіста Дмитра Шевченка. Чоловік відкрив у собі нові грані та знайшов нове кохання поза проєктом «Холостячка»-2. Докладніше ― в матеріалі.

У студії фіналіст «Холостячки»-2 Дмитро Шевченко розповів про тяжкий стан після відмови Злати. Чоловік поділився, що після повернення додому почав активно працювати і тренуватися. Дмитро переїхав до Києва, де працює як тренер. Також він поділився, що його дуже підтримав учасник «Холостячки»-2 Ілля Закорецький. З конкурентів вони перетворилися на справжніх друзів. Дмитро зізнався, що після проєкту став більш відкритим. Виявилося, що він навіть устиг знятися в одному з епізодів нового серіалу «Кава з кардамоном», прем’єра якого відбудеться вже 20 грудня о 20:15 на СТБ.

Та найцікавішим стало зізнання Дмитра, що зараз він у стосунках. Чоловік не став відкрито називати ім’я своєї дівчини. Проте ведучий Григорій Решетник припустив, що обраницею Діми стала учасниця 1 сезону «Холостяка» Катерина Шеффер.

Пара проводить спільні тренування з боксу та демонструє це в інстаграмі. За іронією долі дівчина є сусідкою Злати Огнєвіч, що створило чимало курйозних ситуацій для учасників реаліті «Холостячка» 2021. Детальніше дивіться в повному випуску «Холостячка. Життя після проєкту».

