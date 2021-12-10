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С кем встречается Дмитрий Шевченко после проекта «Холостячка»-2?

10.12.2021

В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» стало известно, как сложилась жизнь финалиста Дмитрия Шевченко. Мужчина открыл в себе новые грани и обрел новую любовь вне проекта «Холостячка»-2. Подробнее ― в материале.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021

дима шевченко

В студии финалист «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко рассказал о тяжелом состоянии после отказа Златы. Мужчина поделился, что по возвращении домой начал активно работать и тренироваться. Дмитрий переехал в Киев, где работает в качестве тренера. Также он поделился, что его очень поддержал участник «Холостячки»-2 Илья Закорецкий. Из конкурентов они превратились в настоящих друзей. Дмитрий признался, что после проекта стал более открытым. Оказалось, что он даже успел сняться в одном из эпизодов нового сериала «Кава з кардамоном», премьера которого состоится уже 20 декабря в 20:15 на СТБ. 

дима шевченко и илья закорецкий

Больше по теме: Путь финалиста Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2

Но самым интересным стало признание Дмитрия, что сейчас он состоит в отношениях. Мужчина не стал открыто называть имя своей девушки. Но ведущий Григорий Решетник предположил, что избранницей Димы стала участница 1 сезона «Холостяка» Екатерина Шеффер.

Пара проводит совместные тренировки по боксу и демонстрирует это в Инстаграм. По иронии судьбы, девушка является соседкой Златы Огневич, что создало немало курьезных ситуаций для участников реалити «Холостячка» 2021. Подробнее — смотрите в полном выпуске «Холостячка. Жизнь после проекта».

дима шевченко холостячка

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