В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» стало известно, как сложилась жизнь финалиста Дмитрия Шевченко. Мужчина открыл в себе новые грани и обрел новую любовь вне проекта «Холостячка»-2. Подробнее ― в материале.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021

В студии финалист «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко рассказал о тяжелом состоянии после отказа Златы. Мужчина поделился, что по возвращении домой начал активно работать и тренироваться. Дмитрий переехал в Киев, где работает в качестве тренера. Также он поделился, что его очень поддержал участник «Холостячки»-2 Илья Закорецкий. Из конкурентов они превратились в настоящих друзей. Дмитрий признался, что после проекта стал более открытым. Оказалось, что он даже успел сняться в одном из эпизодов нового сериала «Кава з кардамоном», премьера которого состоится уже 20 декабря в 20:15 на СТБ.

Больше по теме: Путь финалиста Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2

Но самым интересным стало признание Дмитрия, что сейчас он состоит в отношениях. Мужчина не стал открыто называть имя своей девушки. Но ведущий Григорий Решетник предположил, что избранницей Димы стала участница 1 сезона «Холостяка» Екатерина Шеффер.

Пара проводит совместные тренировки по боксу и демонстрирует это в Инстаграм. По иронии судьбы, девушка является соседкой Златы Огневич, что создало немало курьезных ситуаций для участников реалити «Холостячка» 2021. Подробнее — смотрите в полном выпуске «Холостячка. Жизнь после проекта».

Больше по теме: Самые яркие моменты 2 сезона «Холостячки»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.