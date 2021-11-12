Вы смотрите 2 часть реалити Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021 на сайте СТБ. Андрей Хветкевич решил перенести Злату в другую реальность и устроил для певицы Новый год посреди лета. Андрей и Злата отправились кататься на коньках, так как это любимое хобби мужчины. Оказалось, что в детстве участник проекта Холостячка 2021 занимался фигурным катанием и теперь готов научить Злату паре красивых элементов. Дмитрий Шевченко пригласил Злату во Львов, где организовал ей экскурсию по городу на ретро автомобиле. Это свидание было очень романтичным, и только его завершение стало разочарованием как для Златы, так и для Дмитрия. Что же произошло? Узнаете прямо сейчас в проекте Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 9 выпуск часть 3 от 12.11.2021