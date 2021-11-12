Ви дивитесь 2 частину реаліті Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021 на сайті СТБ. Андрій Хветкевич вирішив перенести Злату в іншу реальність та влаштував для співачки Новий рік посеред літа. Андрій та Злата вирушили кататися на ковзанах, бо це улюблене хобі чоловіка. Виявилося, що у дитинстві учасник проєкту Холостячка 2021 року займався фігурним катанням і тепер готовий навчити Злату парі гарних елементів. Дмитро Шевченко запросив Злату до Львова, де організував їй екскурсію містом на ретроавтомобілі. Це побачення було дуже романтичним, і тільки його завершення стало розчаруванням як для Злати, так і для Дмитра. Що сталося? Дізнаєтеся просто зараз у проєкті Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 9 випуск частину 3 від 12.101.2021