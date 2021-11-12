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Video: Холостячка 2 сезон 9 випуск частина 3 від 12.11.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 9 випуск від 12 листопада 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостячка 2 сезон 9 ефір від 12.11.2021
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Цього тижня у проекті Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021 Злата Огнєвіч змогла трохи поринути у життя учасників реаліті. Хтось із чоловіків розкрився перед Златою з нового боку, а хтось посіяв зерно сумніву у душі головної холостячки країни. Перед церемонією троянд Злата Огнєвіч поділилася своїми думками з Григорієм Решетніком щодо закритості Дмитра Шевченка, зацикленості Макса Тарапати на інтимній частині стосунків та нерішучості Андрія Хветкевича. Хто ж із цих чоловіків зміг залишитися у проєкті? Дивіться онлайн у романтичному реаліті Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021

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