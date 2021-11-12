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Video: Холостячка 2 сезон 9 выпуск часть 3 от 12.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 9 выпуск от 12 ноября 2021 часть 3 - Церемония роз. Холостячка 2 сезон 9 эфир от 12.11.2021
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На этой неделе в проекте Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021 Злата Огневич смогла немного погрузиться в жизнь участников реалити. Кто-то из мужчин раскрылся перед Златой с новой стороны, а кто-то посеял зерно сомнения в душе главной холостячки страны. Перед церемонией роз Злата Огневич поделилась своими мыслями с Григорием Решетником о ее переживаниях по поводу закрытости Дмитрия Шевченко, зацикленности Макса Тарапаты на интимной части отношений и нерешительности Андрея Хветкевича. Кто же из этих мужчин смог остаться в проекте? Смотрите онлайн в романтическом реалити Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021

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