На этой неделе в проекте Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021 Злата Огневич смогла немного погрузиться в жизнь участников реалити. Кто-то из мужчин раскрылся перед Златой с новой стороны, а кто-то посеял зерно сомнения в душе главной холостячки страны. Перед церемонией роз Злата Огневич поделилась своими мыслями с Григорием Решетником о ее переживаниях по поводу закрытости Дмитрия Шевченко, зацикленности Макса Тарапаты на интимной части отношений и нерешительности Андрея Хветкевича. Кто же из этих мужчин смог остаться в проекте? Смотрите онлайн в романтическом реалити Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021