Смотрите онлайн романтическое реалити Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021, в котором Злата Огневич отправилась на свидание с Андреем Задворным на его производство деревянных игрушек. Холостячка познакомилась не только с любимым делом Андрея, но и бывшей женой участника Алиной и их совместной дочкой Кирой. В проекте Холостячка 2021 Макс Тарапата решил показать Злате, как бы мог выглядеть их совместный загородный дом, а также пригласил девушку в собственную квартиру с красивым видом на закат. Но был один нюанс, который смутил девушку на этом свидании с Максимом. Что же не понравилось Злате в поведении участника? Смотрите проект Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021, чтобы узнать, чем завершилась эта встреча.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 9 выпуск от 12.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 9 выпуск часть 2 от 12.11.2021