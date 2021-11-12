Дивіться онлайн романтичне реаліті Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021, в якому Злата Огнєвіч вирушила на побачення з Андрієм Задворним на його виробництво дерев’яних іграшок. Холостячка познайомилася не лише з улюбленою справою Андрія, а й колишньою дружиною учасника Аліною та їхньою спільною донькою Кірою. У проєкті Холостячка 2021 року Макс Тарапата вирішив показати Златі, як би міг виглядати їхній спільний заміський будинок, а також запросив дівчину у власну квартиру з гарним краєвидом на захід сонця. Але був один нюанс, який збентежив дівчину на цьому побаченні з Максимом. Що ж не сподобалося Златі у поведінці учасника? Дивіться проєкт Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021, щоб дізнатися, чим завершилася ця зустріч.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 9 випуск частину 2 від 12.11.2021