В продолжении 1 выпуска реалити Холостячка 2 сезон от 17.09.2021 Злата Огневич продолжит узнавать ближе претендентов на ее сердце. Внезапно во время ожидания появления еще одного участника Злату окружат неизвестные люди в черном! Что будет происходить? Не пропустите все подробности.

Холостячка 2021 будет шокирована тем, как мужчины подготовились к встрече с ней. Участники будут удивлять не только изысканными подарками, но и своей внимательностью. Любимые цветы Златы, шляпа от дизайнера, которого уважает певица, пополнение коллекции пластинок новым экземпляром… Мужчины изучили Злату Огневич из всех сторон. Однако кто произвел на нее наибольшее впечатление? Узнайте совсем скоро, кто получит розу первого впечатления.

Не пропустите знакомство с харизматичным бизнесменом Дмитрием Шевченко, который своей смелостью и уверенностью приятно поразит Злату, появление полицейских на вечеринке и первые тет-а-тет – смотрите онлайн реалити Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 1 выпуск часть 3 от 17.09.2021