У продовженні 1 випуску реаліті Холостячка 2 сезон від 17.09.2021 Злата Огнєвіч продовжить пізнавати ближче претендентів на її серце. Несподівано під час очікування появи ще одного учасника Злату оточать невідомі люди в чорному! Що відбуватиметься? Не пропустіть усі подробиці.

Холостячка 2021 буде шокована тим, як чоловіки підготувалися до зустрічі з нею. Учасники дивуватимуть не тільки вишуканими подарунками, але і своєю уважністю. Улюблені квіти Злати, капелюх від дизайнера, якого поважає співачка, поповнення колекції платівок новим екземпляром… Чоловіки вивчили Злату Огнєвіч зі всіх боків. Проте хто справив на неї найбільше враження? Дізнайтеся зовсім скоро, хто отримає троянду першого враження.

Не пропустіть знайомство з харизматичним бізнесменом Дмитром Шевченком, який своєю сміливістю та впевненістю приємно вразить Злату, появу поліціянтів на вечірці та перші тет-а-тет – дивіться онлайн реаліті Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 1 випуск частину 3 від 17.09.2021