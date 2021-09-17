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Video: Холостячка 2 сезон 1 випуск частина 3 від 17.09.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 1 випуск від 17 вересня 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостячка 2 сезон 1 ефір від 17.09.2021
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Церемонія троянд у проєкті Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 – дізнайтеся, хто отримає бутоньєрки від Злати Огнєвіч і продовжить підкорювати популярну українську співачку!

Позаду десятки знайомств, розмов і приголомшливих зізнань. Протягом усього вечора чоловіки дивували Злату галантними знаками уваги, піклувалися та намагалися познайомити холостячку зі своїм внутрішнім світом. Проте не всім вдалося сповна відкритися та зацікавити Злату Огнєвіч собою та своїми намірами. Хто ж отримає такі бажані бутоньєрки? Дивіться онлайн реаліті Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021

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