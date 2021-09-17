Церемонія троянд у проєкті Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 – дізнайтеся, хто отримає бутоньєрки від Злати Огнєвіч і продовжить підкорювати популярну українську співачку!

Позаду десятки знайомств, розмов і приголомшливих зізнань. Протягом усього вечора чоловіки дивували Злату галантними знаками уваги, піклувалися та намагалися познайомити холостячку зі своїм внутрішнім світом. Проте не всім вдалося сповна відкритися та зацікавити Злату Огнєвіч собою та своїми намірами. Хто ж отримає такі бажані бутоньєрки? Дивіться онлайн реаліті Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021