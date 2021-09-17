Церемония роз в проекте Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 – узнайте, кто получит бутоньерки от Златы Огневич и продолжит покорять популярную украинскую певицу!

Позади десятки знакомств, разговоров и потрясающих признаний. В течение всего вечера мужчины удивляли Злату галантностью, проявляли заботу и пытались познакомить холостячку со своим внутренним миром. Однако не всем удалось сполна открыться и заинтересовать Злату Огневич собой и своими намерениями. Кто же получит столь желанные бутоньерки? Смотрите онлайн реалити Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021