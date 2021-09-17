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Video: Холостячка 2 сезон 1 выпуск часть 3 от 17.09.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 1 выпуск от 17 сентября 2021 часть 3 - Церемония роз. Холостячка 2 сезон 1 эфир от 17.09.2021
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Выпуск 1 | 17.09.2021 | Сезон 2

Церемония роз в проекте Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 – узнайте, кто получит бутоньерки от Златы Огневич и продолжит покорять популярную украинскую певицу!

Позади десятки знакомств, разговоров и потрясающих признаний. В течение всего вечера мужчины удивляли Злату галантностью, проявляли заботу и пытались познакомить холостячку со своим внутренним миром. Однако не всем удалось сполна открыться и заинтересовать Злату Огневич собой и своими намерениями. Кто же получит столь желанные бутоньерки? Смотрите онлайн реалити Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021

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