Пусть начнется бал! В реалити Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 Злата Огневич наконец-то познакомится с мужчинами, которые будут бороться за ее внимание и сердце. Первым, кто увидит Злату в совершенно новом амплуа, станет основатель IT-компании Богдан Коломейко. Холостячка 2021 в 1 выпуске ожидала увидеть привычную машину, в которой мужчина будет направляться на первую встречу. Однако Богдан с первых минут решит удивить Злату феерическим появлением и сюрпризом. Участник прилетит на вертолете и предложит ей полетать! Вот это необычное начало вечеринки. Богдан Коломейко поднимет достаточно высокую планку. Кто сможет его переплюнуть? Узнайте прямо сейчас.

Злата Огневич встретится с Брэдли Купером, познакомится с принцем на белом коне и узнает среди участников своего друга и коллегу! Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн реалити Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 1 выпуск от 17.09.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 1 выпуск часть 2 от 17.09.2021