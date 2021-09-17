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Video: Холостячка 2 сезон 1 випуск частина 1 від 17.09.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 1 випуск від 17 вересня 2021 частина 1 -Злата Огнєвіч знайомиться з чоловіками. Холостячка 2 сезон 1 ефір від 17.09.2021
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Выпуск 1 | 17.09.2021 | Сезон 2

Нехай почнеться бал! У реаліті Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 Злата Огнєвіч нарешті познайомиться з чоловіками, які боротимуться за її увагу та серце. Першим, хто побачить Злату в зовсім новому амплуа, стане засновник IT-компанії Богдан Коломейко. Холостячка 2021 у 1 випуску очікувала побачити звичну автівку, в якій чоловік прямуватиме на першу зустріч. Проте Богдан із перших хвилин вирішить здивувати Злату феєричною появою та сюрпризом. Учасник прилетить на гелікоптері та запропонує їй політати! Оце так незвичайний початок вечірки. Богдан Коломейко підніме досить високу планку. Кому вдасться його переплюнути? Дізнайтеся просто зараз.

Злата Огнєвіч зустрінеться з Бредлі Купером, познайомиться із принцом на білому коні та впізнає серед учасників свого доброго друга й колегу! Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн реаліті Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 1 випуск від 17.09.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 1 випуск частину 2 від 17.09.2021

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