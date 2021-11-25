Уже в эту пятницу, 26 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 11 выпуск проекта «Холостячка»-2. На этой неделе Злата Огневич будет знакомить мужчин со своей семьей. Кто проявит себя наилучшим образом, а кто посеет сомнения в сердце героини? И какое неожиданное возвращение ждет Злату на Церемонии роз?

Больше по теме: Чем запомнилась последняя неделя Андрея Хветкевича на проекте «Холостячка»-2?

В 11 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич будет знакомить мужчин со своими родными. Напряжение будет расти с каждой секундой, ведь на этой неделе «приговор» участникам будет выносить вся семья героини.

Кто-то из мужчин проявит весь свой такт, а кто-то вызовет у родных сильные сомнения.

«Сегодня у меня был позор года», ― скажет Злата об одном из свиданий.

Кто шокирует маму Холостячки откровенным признанием о том, что не хочет заводить детей с её дочерью? Кого из мужчин Злате придется защищать от родных? И чьи признания в любви Холостячке вызовут у её отца подозрения в неискренности?

А также — возвращение мужчины, которое шокирует всех конкурентов. Неужели именно он растопит сердце Холостячки и займет место в финале?

Судьбоносный выбор Златы!

Не пропустите 11 выпуск проекта «Холостячка»-2 уже завтра, 26 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: Что готовит 11 выпуск проекта «Холостячка»-2? Что будет в 11 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 11 выпуск от 26.11.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

Video: Что готовит 11 выпуск проекта «Холостячка»-2? Что будет в 11 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 11 выпуск от 26.11.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

Больше по теме: Видеообращения мужчин перед десятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.