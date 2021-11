Уже цієї п’ятниці, 26 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 11 випуск проєкту «Холостячка»-2. Цього тижня Злата Огнєвіч знайомитиме чоловіків зі своєю родиною. Хто проявить себе якнайкраще, а хто посіє сумніви в серці героїні? І яке несподіване повернення чекає на Злату на Церемонії троянд?

В 11 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч знайомитиме чоловіків зі своїми рідними. Напруга зростатиме з кожною секундою, адже цього тижня «вирок» учасникам виноситиме вся родина героїні.

Хтось із чоловіків виявить весь свій такт, а хтось викличе в рідних сильні сумніви.

Хто шокує маму Холостячки відвертим зізнанням про те, що не хоче заводити дітей з її дочкою? Кого з чоловіків Златі доведеться захищати від рідних? І чиї освідчення в коханні Холостячці викличуть у її батька підозри в нещирості?

А також ― повернення чоловіка, яке шокує всіх конкурентів. Невже саме він розтопить серце Холостячки і займе місце у фіналі?

Доленосний вибір Злати!

Не пропустіть 11 випуск проєкту «Холостячка»-2 вже завтра, 26 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ!

