Уже в эту пятницу, 15 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск проекта «Холостячка»-2. Новая неделя ознаменуется настоящим водоворотом страстей, чувств и… первым поцелуем на проекте. А кроме того, турниром за сердце Златы Огневич. Как это будет — читайте далее.

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Пятая неделя проекта «Холостячка»-2 будет очень жаркой, ведь Злату Огневич ждут свидания на Кипре. На острове любви случится курортный роман, который приведет… к первому поцелую. С кем он произойдет, и как отреагируют на это другие мужчины?

Кроме того, всех участников проекта ожидает настоящий турнир, в котором будет проверяться не только сила мужчин, но и их сообразительность. Кто сможет блестяще проявить себя, а кто окажется слабым звеном?

А уже по возвращении в Киев Злату ждет настоящее разочарование — один из участников поставит жесткий ультиматум и доведет ее до слез! Чем все это закончится, и кто покинет проект на этой неделе?

Узнайте уже завтра, 15 октября, в 19:00 на телеканале СТБ. Это нельзя пропустить!

Video: Романтика и первый поцелуй: что будет в 5 выпуске проекта «Холостячка»-2 Что будет в 5 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 5 выпуск от 15.10.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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