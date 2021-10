Романтика і перший поцілунок: що буде у 5 випуску проєкту «Холостячка»-2

Уже цієї п’ятниці, 15 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск проєкту «Холостячка»-2. Новий тиждень ознаменується справжнім виром пристрастей, почуттів і… першим поцілунком на проєкті. А крім того, турніром за серце Злати Огнєвіч. Як це буде — читайте далі.

П’ятий тиждень проєкту «Холостячка»-2 буде дуже спекотним, адже на Злату Огнєвіч чекають побачення на Кіпрі. На острові кохання трапиться курортний роман, який приведе… до першого поцілунку. З ким він відбудеться, і як відреагують на це інші чоловіки?

Крім того, на всіх учасників проєкту чекає справжній турнір, у якому перевірятиметься не тільки сила чоловіків, а і їхня кмітливість. Хто зможе блискуче проявити себе, а хто виявиться слабкою ланкою?

А вже після повернення до Києва на Злату чекає справжнє розчарування — один з учасників поставить жорсткий ультиматум і доведе її до сліз! Чим усе це закінчиться, і хто залишить проєкт цього тижня?

Дізнайтеся вже завтра, 15 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ. Це неможливо пропустити!

