Євробачення-2021: які країни виступлять у першому півфіналі
18.05.2021
Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18–22 травня. Ми підготували список країн – учасниць першого півфіналу, який відбудеться вже 18 травня. Подробиці – в матеріалі.
Онлайн-трансляція Євробачення 2021 – 1 півфінал дивитись онлайн
У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:
- Литва: The Roop – «Discoteque»
- Словенія: Ana Soklič – «Amen»
- Росія: Manizha – «Russian Woman»
- Швеція: Tusse – «Voices»
- Австралія: Montaigne – «Technicolour»
- Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»
- Ірландія: Lesley Roy – «Maps»
- Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
- Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
- Хорватія: Albina – «Tick-Tock»
- Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
- Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
- Румунія: ROXEN – «Amnesia»
- Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
- Україна: Go_A – «SHUM»
- Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться в Нідерландах. Виступи артистів пройдуть у два півфінали, Україна виступить у першому. Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UA: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.
Більше на тему: На диджитал-сторінках СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим
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