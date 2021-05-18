Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18–22 травня. Ми підготували список країн – учасниць першого півфіналу, який відбудеться вже 18 травня. Подробиці – в матеріалі.

Онлайн-трансляція Євробачення 2021 – 1 півфінал дивитись онлайн

У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:

Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться в Нідерландах. Виступи артистів пройдуть у два півфінали, Україна виступить у першому. Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UA: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Більше на тему: На диджитал-сторінках СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ