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Євробачення-2021: які країни виступлять у першому півфіналі

11.05.2021

Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 1822 травня. Ми підготували список країн учасниць першого півфіналу, який відбудеться вже 18 травня. Подробиці в матеріалі.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:

  1. Литва: The Roop – «Discoteque»
  2. Словенія: Ana Soklič – «Amen»
  3. Росія: Manizha – «Russian Woman»
  4. Швеція: Tusse – «Voices»
  5. Австралія: Montaigne – «Technicolour»
  6. Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»
  7. Ірландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  8. Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
  9. Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
  10. Хорватія: Albina – «Tick-Tock»
  11. Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
  12. Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
  13. Румунія: ROXEN – «Amnesia»
  14. Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
  15. Україна: Go_A – «SHUM»
  16. Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться в Нідерландах 18–22 травня. Виступи артистів пройдуть у два півфінали, Україна виступить у першому.

Більше на тему: На диджитал-сторінках СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим

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