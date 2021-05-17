Группа Go_A прошлась бирюзовой дорожкой на церемонии открытия Евровидения-2021 в нарядах из переработанного пластика

В воскресенье, 16 мая, в Роттердаме состоялась церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2021 — его участники прошли бирюзовой ковровой дорожкой. В церемонии открытия не участвовали команды Румынии, Мальты, Польши и Исландии. У представителей этих стран тест на коронавирус, который они сдали перед выходом на дорожку, оказался положительным.

Больше по теме: Украинские артисты о песне «Шум»

«Нам повезло сегодня с погодой, светит солнышко. Мы на берегу реки прекрасной. У нас все хорошо. Нам очень «повезло»: наша делегация была между представителем Норвегии ТІХ и Сан-Марино. И это были постоянные крики, мы и не слышали, что у нас спрашивали. Но было весело. После дорожки нам сразу выдали маски, чтобы мы не заразились коронавирусом», — поделилась своими впечатлениями солистка группы Катя на своей странице в инстаграме.

Представители Украины, группа Gо_A, были в футуристических костюмах украинского бренда Gora Gala.

«Вы видите, эти великолепные белые плащи сделаны из переработанного пластика, потому что мы заботимся о нашей планете. И вы тоже должны… Костюмы являются продолжением наших образов на сцене», — рассказала группа.

Украинские артисты на бирюзовой дорожке также дали интервью официальному ютуб-каналу «Eurovision Song Contest». Рассказали об идее песни и номера, а также поделились любимым моментом из собственной песни:

Больше по теме: Евровидение-2021: где смотреть 1 полуфинал конкурса

«Шум в украинской мифологии — дух леса. А мы делаем звуки с его помощью. Мы хотели восстановить оригинальную фольклорную песню на сцене — она ​​о пробуждении и призывании весны. Ею мы стараемся пробудить людей, чтобы те наконец увидели весну, поняли, насколько круто жить свою жизнь и быть собой, несмотря ни на что. Наша любимая часть песни — финальная, когда мы делаем «этно-техно». Мы не накладываем на наши песни определенный лейбл одного стиля. Мы просто берем нашу украинскую народную песню и можем совместить ее с любым стилем электронной музыки: хаус, драм-энд-бейс, техно. Некоторые называют это электрофолк».

Фото группы Gо_A предоставил партнер телеканала СТБ — медиакомпания Суспільне мовлення

Больше по теме: #Eurovision. Константин Томильченко и Александр Братковский: В основе номера — идея пробуждения

Уже завтра, 18 мая, в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМят представители Украины, победители Национального отбора-2020 группа Gо_А. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

К старту 65-го песенного конкурса Евровидение на диджитальных страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о Евровидении. Следите за ним ежедневно в 13:00 до 23 мая на всех официальных страницах телеканала: сайт, инстаграм, фейсбук и ютуб.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.