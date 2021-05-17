У неділю, 16 травня, в Роттердамі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021 – його учасники пройшли бірюзовою килимовою доріжкою. У церемонії відкриття не брали участі команди Румунії, Мальти, Польщі та Ісландії. У представників цих країн тест на коронавірус, який вони здали перед виходом на доріжку, виявився позитивним.

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«Нам пощастило сьогодні з погодою, світить сонечко. Ми на березі річки прекрасної. У нас усе добре. Нам дуже «пощастило»: наша делегація була між представником Норвегії ТІХ та Сан-Марино. І це були постійні крики, ми і не чули, що в нас питали. Але було весело. Після доріжки нам одразу видавали маски, щоб ми не позаражалися коронавірусом», – поділилася своїми враженнями солістка гурту Катя на своїй сторінці в інстаграмі.

Представники від України, гурт Gо_A, були у футуристичних костюмах українського бренду Gora Gala.

«Ви бачите, ці чудові білі плащі зроблені з переробленого пластику, бо ми турбуємося про нашу планету. І ви теж маєте… Костюми є продовженням наших образів на сцені», – розповів гурт.

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Українські артисти на бірюзовій доріжці також дали інтерв’ю офіційному ютуб-каналу «Eurovision Song Contest». Розповіли про ідею пісні та номеру, а також поділились улюбленим моментом із власної пісні:

«Шум в українській міфології – дух лісу. А ми робимо звуки з його допомогою. Ми хотіли відновити оригінальну фольклорну пісню на сцені – вона про пробудження та закликання весни. Нею ми намагаємося пробудити людей, щоб ті нарешті побачили весну, зрозуміли, наскільки круто жити своє життя та бути собою, незважаючи ні на що. Наша найулюбленіша частина пісні – фінальна, коли ми робимо «етно-техно». Ми не накладаємо на наші пісні певний лейбл одного стилю. Ми просто беремо нашу українську народну пісню й можемо поєднати її з будь-яким стилем електронної музики: хауз, драм-енд-бейс, техно. Дехто називає це електрофолк».

Фото гурту Gо_A надав партнер телеканалу СТБ — медіакомпанія Суспільне мовлення

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Уже завтра, 18 травня, в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

До старту 65-го пісенного конкурсу Євробачення на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про Євробачення. Стежте за ним щодня о 13:00 до 23 травня на всіх офіційних сторінках телеканалу: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб.

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