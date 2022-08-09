Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков| Все буде добре

Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Сергеем Шевченко. Сергей – смелый бахмаччанин, голыми руками остановивший колонну российских танков. Как ему это удалось? Как сейчас Сергей помогает ВСУ? Читайте в материале STB.UA.

Сергей Шевченко из Бахмача пытался остановить колонну из танков и БТРов – бросил свой велосипед на вражескую технику. Было это 26 февраля, когда русские войска вошли в его город. Прохожая сняла это на телефон и выложила в интернет. Видео стало популярным в Украине и за границей.

«Многие люди стали просить у орков не помогать нам, но, к сожалению, они нас не слышали, и двигались куда-то очень целенаправленно», – вспоминает жительница Бахмача Ирина Проценко.

Пока на пути российских военных не встал простой строитель Сергей.

«Своим поступком он придержал и дал возможность на данном участке сориентироваться нашим военным. Это видео попало в Интернет, и на нем было видно, что это за колонна, характер бронетехники и количество. Он реально помог!», – рассказывает офицер НацГвардии Владимир Павлов.

«Я вскочил на танк, остановил его. У меня три дочери, женщина, есть внуки. Родину же нужно для них всех и для народа защищать!», – говорит герой видео.

Сейчас Сергей занимается гуманитарной помощью для ВСУ.

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