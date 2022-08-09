Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua
Все буде добре

Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков

09.08.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Сергеем Шевченко. Сергей – смелый бахмаччанин, голыми руками остановивший колонну российских танков. Как ему это удалось? Как сейчас Сергей помогает ВСУ? Читайте в материале STB.UA.

Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков| Все буде добре

Сергей Шевченко из Бахмача пытался остановить колонну из танков и БТРов – бросил свой велосипед на вражескую технику. Было это 26 февраля, когда русские войска вошли в его город. Прохожая сняла это на телефон и выложила в интернет. Видео стало популярным в Украине и за границей.

«Многие люди стали просить у орков не помогать нам, но, к сожалению, они нас не слышали, и двигались куда-то очень целенаправленно», – вспоминает жительница Бахмача Ирина Проценко.

Пока на пути российских военных не встал простой строитель Сергей.

«Своим поступком он придержал и дал возможность на данном участке сориентироваться нашим военным. Это видео попало в Интернет, и на нем было видно, что это за колонна, характер бронетехники и количество. Он реально помог!», – рассказывает офицер НацГвардии Владимир Павлов.

«Я вскочил на танк, остановил его. У меня три дочери, женщина, есть внуки. Родину же нужно для них всех и для народа защищать!», – говорит герой видео.

Сейчас Сергей занимается гуманитарной помощью для ВСУ.

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: невероятная история воина ВСУ, спасшего 5-летнюю девочку во время обстрелов

 Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: участники Лиги Доброго Бега пробежали благотворительный онлайн-забег в поддержку ВСУ

 Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Сергей из Мариуполя выбрался живым из Азовстали

 Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: кукольники из Одессы с помощью искусства побеждают зло

 Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: В Одессе художники нарисовали 70 граффити с патриотическими котами

 Ми з України: Сергей из Бахмача голыми руками остановил колонну российских танков| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: команда волонтеров делают яркие праздники для людей, переживших оккупацию
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить